إعلان

وزير الإعلام: إسرائيل كلما أفسح لها شبر مدت ذراعها أكثر

كتب : حسن مرسي

10:54 م 16/06/2026

الدكتور ضياء رشوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الشرق الأوسط يُعاد تشكيله، ومع دول الخليج والأردن والعراق التي أصيبت بأضرار كبيرة، فإن هذه الأضرار ستؤثر في المستقبل والذهنية العامة.

وأضاف رشوان خلال حواره مع الكاتب الصحفي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران نجحت في الوصول لاتفاق يبدو متزامنًا مع التطورات، وإسرائيل لم تتوقف عن الاعتداء طوال تاريخها.

وشدد ضياء رشوان على أن إسرائيل كلما أفسح لها شبر مدّت ذراعها أكثر، وتخلي الدول العربية عن بعضها كان له تبعات واضحة، مما يجعل إعادة الترتيب واجبة، مؤكدًا على أن مواجهة هذا الواقع بالطرق التقليدية سيجعلنا نخسر كثيرًا.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن تركيا كانت قريبة من الشرق الأوسط، وباكستان اقتربت أيضًا، والمنطقة تُعاد تشكيلها بأكملها.

وتابع أن "السؤال: كيف يواجه العرب ومعهم مصر المستقبل في ظل هذه التحولات؟ الحلول التقليدية أوصلتنا لما نحن فيه، أمريكا لم تكن مصدر حماية بقدر ما كانت سببًا في الاستهداف".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضياء رشوان الشرق الأوسط إسرائيل أمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ماذا دار بين أمريكا وإيران؟.. أبرز بنود الاتفاق والأسئلة العالقة
مصراوى TV

ماذا دار بين أمريكا وإيران؟.. أبرز بنود الاتفاق والأسئلة العالقة
ضياء رشوان: صناع القرار الخليجي يعرفون الموقف المصري منذ اللحظة الأولى
أخبار مصر

ضياء رشوان: صناع القرار الخليجي يعرفون الموقف المصري منذ اللحظة الأولى
10 صور من احتفال أبطال مسلسل "للعدالة وجه آخر" بحضور ياسر جلال وأروى جودة
مسرح و تليفزيون

10 صور من احتفال أبطال مسلسل "للعدالة وجه آخر" بحضور ياسر جلال وأروى جودة

مجدي الجلاد يسأل نقيب البيطريين عن "نظام الطيبات".. والأخير يعلق (فيديو)
أخبار مصر

مجدي الجلاد يسأل نقيب البيطريين عن "نظام الطيبات".. والأخير يعلق (فيديو)
أول طلب إحاطة .. تحرك عاجل في البرلمان بشأن مستشفى الشاطبي
أخبار مصر

أول طلب إحاطة .. تحرك عاجل في البرلمان بشأن مستشفى الشاطبي

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

النمسا

النمسا

- -

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

- -

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر تكشف: سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي