أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الشرق الأوسط يُعاد تشكيله، ومع دول الخليج والأردن والعراق التي أصيبت بأضرار كبيرة، فإن هذه الأضرار ستؤثر في المستقبل والذهنية العامة.

وأضاف رشوان خلال حواره مع الكاتب الصحفي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران نجحت في الوصول لاتفاق يبدو متزامنًا مع التطورات، وإسرائيل لم تتوقف عن الاعتداء طوال تاريخها.

وشدد ضياء رشوان على أن إسرائيل كلما أفسح لها شبر مدّت ذراعها أكثر، وتخلي الدول العربية عن بعضها كان له تبعات واضحة، مما يجعل إعادة الترتيب واجبة، مؤكدًا على أن مواجهة هذا الواقع بالطرق التقليدية سيجعلنا نخسر كثيرًا.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن تركيا كانت قريبة من الشرق الأوسط، وباكستان اقتربت أيضًا، والمنطقة تُعاد تشكيلها بأكملها.

وتابع أن "السؤال: كيف يواجه العرب ومعهم مصر المستقبل في ظل هذه التحولات؟ الحلول التقليدية أوصلتنا لما نحن فيه، أمريكا لم تكن مصدر حماية بقدر ما كانت سببًا في الاستهداف".