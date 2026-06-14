ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمناقشة واعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات الوزارة.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة، إلى جانب متابعة جهود تطوير وتحديث منظومة الصوامع والتخزين على مستوى الجمهورية، ومناقشة خطط رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من السعات التخزينية المتاحة، بما يسهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة الحبوب وفق أحدث المعايير الفنية.

وأكد وزير التموين أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي للدولة، نظرًا لدورها الحيوي في تأمين وتخزين الحبوب الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل بالشركة والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يعزز كفاءة التشغيل والرقابة ويرفع معدلات الأداء.

وأوضح فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للصوامع ورفع كفاءة الأصول التابعة للشركة، بما يدعم قدرة الدولة على تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع والحبوب، ويعزز جاهزية منظومة التخزين لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات.

كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، والاستثمار في تنمية وتأهيل الكوادر البشرية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التشغيلية والتنموية للشركة بصورة مستدامة.

حضر الاجتماع الدكتور المهندس عبد السلام محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتور المهندس أشرف صادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة، وعدد من قيادات وزارة التموين والشركة.

ويأتي الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الرامية إلى تطوير منظومة الصوامع والتخزين، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين على مستوى الجمهورية.