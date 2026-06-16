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رئيس الوزراء يوجه الوزارات بمراجعة الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة

كتب : أحمد العش

07:52 م 16/06/2026

مدبولي يوجه بإعادة تقييم ملامح الخطة التنفيذية لسي

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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور كل من: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

خطة تنفيذية ممتدة لثلاث سنوات

استعرض الدكتور هاشم السيد، خلال الاجتماع، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وجه رئيس الوزراء بإعدادها سابقًا لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الـ3 المقبلة.

وأوضح "السيد" أن الخطة التنفيذية المقترحة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيراً إلى أن الخطة تأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات والتشاور مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لترجمة المحددات الحاكمة للدولة في النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

محاور للإصلاح المؤسسي وتمكين القطاع الخاص

أضاف مساعد رئيس الوزراء أن الخطة التنفيذية المقترحة تتضمن عدة محاور تنفيذية رئيسية تغطي مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بحوكمة وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرئيسية.

وأكد أن الصياغة الجديدة وضعت في اعتبارها المخاطر والتحديات المحتملة كافة، والمرتبطة بمراحل وعمليات التنفيذ، بما يضمن تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر لتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.

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