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حريق بعزبة خير الله دون ضحايا.. وتحرك من محافظ القاهرة (صور)

كتب : محمد نصار

08:23 م 16/06/2026
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أعلنت محافظة القاهرة أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أشرف على عمليات إطفاء الحريق الذي نشب بمخزن خشب بمنطقة مغالق الخشب بعزبة خيرالله بجوار المعهد الدينى بحي مصر القديمة، دون إصابات أو وفيات.

وأوضح البيان أن مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن الخشب مكون من أرضي ودورين، وامتد إلى 5 عقارات مجاورة ، وعلى الفور انتقل محافظ القاهرة، والأجهزة التنفيذية، وقوات الحماية المدنية، ومسئولو الحى لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية من السيطرة عليه ، وجارى اعمال التبريد .

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر المبنى، والمبانى المجاورة له من الحريق، مكلفًا بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

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مصر القديمة الحماية المدنية حريق عزبة خير الله

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