يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448 بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أمس نتيجة استطلاع هلال شهر المحرم.

وكانت دار الإفتاء استطلعت هلال شهر المحرم لعام 1448 هـ بعد غروب شمس يوم الإثنين 29 من ذي الحجة 1447 هـ، الموافق الاثنين 15 يونيو 2026، عبر لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء ثبوت رؤية الهلال شرعًا، مؤكدة أن يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448 هـ.

الحكومة: الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في سياق متصل، قرارًا باعتبار يوم الخميس 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من يوم الأول من شهر المحرم، وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية.

وأوضح القرار أن الإجازة تسري على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

إجازة القطاع الخاص بنفس الموعد

أعلن حسن رداد وزير العمل، من جانبه، أن يوم الخميس 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأشار إلى أن أصحاب الأعمال يحق لهم تشغيل العاملين خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على أجر مضاعف أو يوم راحة بديل وفقًا للقانون.

وأصدر وزير العمل الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2026 لتنظيم منح الإجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

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