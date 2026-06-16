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حرصت عدد من نجمات الفن على مشاركة جمهورهن لحظاتهن المميزة خلال عطلة الصيف، إذ فضلن قضاء الإجازة في أماكن ساحلية متنوعة وسط أجواء البحر والطبيعة الخلابة.

نسرين طافش في المالديف

استمتعت الفنانة نسرين طافش بإجازتها الصيفية في جزر المالديف، وشاركت جمهورها عددا من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت رحلتها وسط الشواطئ والمناظر الطبيعية الساحرة.

منة عرفة في الغردقة

تقضي الفنانة منة عرفة عطلتها الصيفية بمدينة الغردقة، وتحرص على مشاركة متابعيها بصور من رحلتها وإطلالاتها الصيفية على البحر.

ميريام فارس على البحر

تستمتع الفنانة ميريام فارس بإجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية، إذ تشارك جمهورها باستمرار صورا ومقاطع فيديو من رحلتها أمام البحر وسط أجواء صيفية مميزة.

ميرنا جميل في موناكو

تقضي الفنانة ميرنا جميل عطلتها الصيفية في مدينة موناكو، ونشرت صورا من رحلتها ظهرت خلالها بإطلالات صيفية أنيقة تناسب أجواء البحر والصيف، ونالت إعجاب متابعيها.

يارا السكري في مراسي بالساحل الشمالي

تستمتع الفنانة يارا السكري بعطلتها الصيفية في مراسي بالساحل الشمالي، وتشارك جمهورها أحدث صورها ولحظاتها المميزة من الرحلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت يارا في أجواء صيفية مبهجة وسط البحر والمناظر الطبيعية الخلابة، ونالت صورها تفاعلا واسعا وإعجاب متابعيها.

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