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على شواطىء المالديف وموناكو.. أين تقضي نجمات الفن عطلة الصيف؟

كتب : سهيلة أسامة

07:31 م 16/06/2026
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    يارا السكري تتألق في أحدث ظهور (2)_22
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    يارا السكري بفستان أبيض أنيق_21
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    يارا السكري بفستان أبيض أنيق (1)_20
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    نسرين طافش في أحدث ظهور (2)_19
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    ميريام فارس في أحد المدن الساحلية (4)_14
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    نسرين طافش بإطلالة صيفية (5)_18
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    نسرين طافش بإطلالة صيفية (4)_17
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    نسرين طافش بإطلالة صيفية (3)_16
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    ميريام فارس في أحد المدن الساحلية (2)_12
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    نسريق طافش خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية_15
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    ميرنا جميل تستمتع بعطلتها الصيفية في موناكو (2)_9
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    ميريام فارس في أحد المدن الساحلية (3)_13
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    بإطلالة جرئية ميرنا جميل تستمتع بعطلتها الصيفية (1)_1
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    ميريام فارس في أحد المدن الساحلية (1)_11
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    ميرنا جميل تستمتع بعطلتها الصيفية_10
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    بإطلالة جرئية ميرنا جميل تستمتع بعطلتها الصيفية (2)_2
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    ميرنا جميل تستمتع بعطلتها الصيفية في موناكو (1)_8
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    منة فضالي تستمتع بعطلتها الصيفية في الغردقة (3)_7
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    منة فضالي تستمتع بعطلتها الصيفية في الغردقة (2)_6
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    منة فضالي تستمتع بعطلتها الصيفية في الغردقة (1)_5
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    بمكياج هادئ يارا السكري تخطف الأنظار_4
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    بفستان أزرق أنيق يارا السكري تخطف الأنظار_3

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حرصت عدد من نجمات الفن على مشاركة جمهورهن لحظاتهن المميزة خلال عطلة الصيف، إذ فضلن قضاء الإجازة في أماكن ساحلية متنوعة وسط أجواء البحر والطبيعة الخلابة.

نسرين طافش في المالديف

استمتعت الفنانة نسرين طافش بإجازتها الصيفية في جزر المالديف، وشاركت جمهورها عددا من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت رحلتها وسط الشواطئ والمناظر الطبيعية الساحرة.

منة عرفة في الغردقة

تقضي الفنانة منة عرفة عطلتها الصيفية بمدينة الغردقة، وتحرص على مشاركة متابعيها بصور من رحلتها وإطلالاتها الصيفية على البحر.

ميريام فارس على البحر

تستمتع الفنانة ميريام فارس بإجازتها الصيفية في إحدى المدن الساحلية، إذ تشارك جمهورها باستمرار صورا ومقاطع فيديو من رحلتها أمام البحر وسط أجواء صيفية مميزة.

ميرنا جميل في موناكو

تقضي الفنانة ميرنا جميل عطلتها الصيفية في مدينة موناكو، ونشرت صورا من رحلتها ظهرت خلالها بإطلالات صيفية أنيقة تناسب أجواء البحر والصيف، ونالت إعجاب متابعيها.

يارا السكري في مراسي بالساحل الشمالي

تستمتع الفنانة يارا السكري بعطلتها الصيفية في مراسي بالساحل الشمالي، وتشارك جمهورها أحدث صورها ولحظاتها المميزة من الرحلة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت يارا في أجواء صيفية مبهجة وسط البحر والمناظر الطبيعية الخلابة، ونالت صورها تفاعلا واسعا وإعجاب متابعيها.

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إطلالات ميرنا جميل نسرين طافش منة عرفة

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