يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فعاليات إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، وذلك بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي ودعم منظومة التجارة.

عقد رئيس مجلس الوزراء، في سياق آخر، مساء الاثنين اجتماعًا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة مستجدات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يهدف إلى دعم استقرار الأوضاع الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الاستراتيجية.

وأكد اللقاء على أهمية استمرار التكامل بين السياسة المالية التي تنفذها الحكومة والسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي، بما يسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.

وتناول الاجتماع جهود توفير الاحتياطيات من السلع الأساسية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين واستمرار دوران عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وشدد الجانبان على توافر الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات الدولة الاستراتيجية، وعلى رأسها تدبير المنتجات البترولية وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.

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