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ثعبان سام يثير القلق في معسكر ألمانيا بكأس العالم 2026

كتب : هند عواد

08:32 م 16/06/2026

ثعبان سام _ ارشيفيه

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روى جوشوا كيميتش، قائد منتخب ألمانيا، كواليس مواجهة "ثعبان سام"، خلال وجوده في مقر معسكر المانشاف بكأس العالم 2026.

لاعبو ألمانيا يواجهون ثعباناً ساماً

قال جوشوا كيميتش في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء: "رأينا ثعبانًا أمس، لكن قيل لنا إنه سام. إذا تعرضت للدغة، يجب عليك الذهاب إلى المستشفى. لا أعتقد أنك ستموت، لكنها بالتأكيد خطيرة".

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن الثعبان المعني من نوع "رأس النحاس"، وهو ثعبان سام شائع في ولاية كارولاينا الشمالية، لكن عادةً لا تكون اللدغة قاتلة، ولكن ينبغي على المصابين طلب العلاج الطبي.

وأضاف كيميتش: "في ألمانيا، فأشعر أن عدد الحيوانات الخطيرة أقل بكثير، لدي شعور بأن دوس ثعبان كهذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. لهذا السبب نحاول الابتعاد عن الحيوانات هنا".

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ألمانيا كأس العالم 2026 جوشوا كيميتش

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