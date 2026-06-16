وجه مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، دعوة إلى الصحفيين لحضور اجتماع يُعقد في تمام الساعة 5 مساء غدٍ الأربعاء بمقر النقابة، وذلك للإعلان عن عدد من "القرارات المهمة التي تتعلق بعمل النقابة خلال الفترة المقبلة".

وأوضح المجلس في دعوته أن الاجتماع سيشهد الكشف عن موعد إجراء الانتخابات، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية المتعلقة بعمل النقابة، في إطار حرصه على تعزيز الشفافية وإطلاع وسائل الإعلام على مستجدات العمل النقابي.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع إعلان تفاصيل القرارات المرتقبة، وسط اهتمام واسع من الوسط الإعلامي بملف الانتخابات وما سيصدر عن المجلس من ترتيبات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

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