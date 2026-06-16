نفت محافظة القاهرة ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود محتجزين داخل المنازل، أو أطفال مفقودين بالحريق الذي نشب بمخزن خشب بمنطقة مغالق الخشب بعزبة خيرالله بحي مصر القديمة، وامتد لبعض العقارات المجاورة له.

وأهابت محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.

ويذكر أن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وكافة الأجهزة المعنية يتواجدون بموقع الحريق للإشراف على عمليات التبريد، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

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