سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل مخزن أخشاب في حي مصر القديمة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كواليس السيطرة على حريق مخزن اخشاب مصر القديمة

كشفت التحريات عن نشوب الحريق داخل هيش ومخلفات بمنحدر مطل على الطريق الدائري بشارع عزبة خير الله في مصر القديمة، وامتدت النيران لمجموعة أخشاب بطول 700 متر بالإضافة إلى 5 عقارات.

ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 8 سيارات إطفاء و6 خزانات مياه وسيارتين تجهيزات، وأسفر الحريق عن إصابة رجلي إطفاء ومواطنين بحالات اختناق شديدة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن خشب مكون من أرضي ودورين، وامتد إلى 5 عقارات مجاورة.

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