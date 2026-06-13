تشهد البلاد اليوم السبت 13 يونيو 2026 عددًا من الظواهر الجوية، أبرزها شبورة مائية صباحية ونشاط للرياح على عدد من المناطق، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية تتكون خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 25 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة الطقس، توقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وحار على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.

الوجه البحري: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 27 درجة.