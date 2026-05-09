شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم حفل تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة "إسماعيل عمر جيله"، والذي أُقيم في مركز جيبوتي الدولي للمؤتمرات.

وشهد حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي مراسم أداء اليمين الدستورية، إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، وممثلي الدول العربية والأفريقية والدولية، فضلًا عن ممثلين عن المنظمات والهيئات الدولية، وكبار المسؤولين رفيعي المستوى.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مشاركة رئيس الوزراء في حفل التنصيب تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي المشترك مع جمهورية جيبوتي الشقيقة على مختلف المستويات، بما يتناسب مع حجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والقائمة على تحقيق المصالح المتبادلة في مجالات التعاون ذات الأولوية.