شاركت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في فعاليات المؤتمر الدولي لجمعية القلب الأمريكية و«Cardio Camp 2026»، الذي انطلقت أعماله، الخميس 7 مايو 2026، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، وبرئاسة الدكتور هاني الشهيدي، رئيس وحدة طب القلب الرياضي ومدير التدريب الطبي بمعهد القلب القومي، بمشاركة نخبة من أساتذة القلب وكبار الأطباء والمتخصصين من مختلف الهيئات والمؤسسات الطبية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، والدكتورة نغم الأمير، نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية، والدكتور محمد عبدالهادي، عميد معهد القلب، والدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ جراحة العظام بكلية طب القصر العيني، إلى جانب نخبة من أساتذة القلب وكبار الأطباء والمتخصصين من مختلف الهيئات والمؤسسات الطبية.

ويأتي هذا المؤتمر كحدث استثنائي في القطاع الطبي المصري، حيث شهدت هذه النسخة انعقاد المؤتمر الأول لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، والنسخة التاسعة من مؤتمر «كارديو كامب»، بالتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومعهد القلب القومي، والاتحاد المصري لكرة القدم، كما استعرض أحدث البروتوكولات العالمية في مجال طب القلب والطوارئ، وطب القلب الرياضي، وتطبيق معايير الدقة والجودة الدولية على أرض مصر.

تطورات طب القلب الرياضي

أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، أن مؤتمر «Cardio Camp 2026» ألقى الضوء على عدة محاور حيوية، أبرزها متابعة أحدث المستجدات في توصيات جمعية القلب الأمريكية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وتسليط الضوء على «طب القلب الرياضي» كأحد المجالات الرائدة لتأمين الرياضيين والوقاية من السكتات القلبية المفاجئة، إلى جانب تعزيز التبادل العلمي بين الكوادر المصرية والخبرات الدولية لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

كما أكد حرص الهيئة المستمر على إطلاق الدبلومات المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية الحيوية، مشيراً إلى أن الهيئة اتخذت مؤخراً مساراً جديداً في التدريب والبحث العلمي بإطلاق الدبلومة المهنية المتخصصة في الإعلام الصحي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، بهدف ضبط الأداء الإعلامي فيما يخص القطاع الصحي، وذلك للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط.

وصرح الدكتور هاني الشهيدي، خلال الافتتاح، بأن هذا التعاون مع جمعية القلب الأمريكية يمثل خطوة استراتيجية نحو نقل المعرفة المتقدمة وتوطين أحدث الخبرات العلمية، مما يسهم بشكل فعال في إثراء الحدث ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما يعود بالنفع المباشر على المريض المصري.

ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتطوير البحث العلمي والتدريب الطبي المستمر، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات الصحية.