السيسي وماكرون يشهدان افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور- بث مباشر

كتب : محمد عبدالناصر

05:03 م 09/05/2026

الرئيس السيسي والرئيس ماكرون

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من المسئولين الأفارقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن برنامج عمل الرئيس الفرنسي يشمل جلسة مباحثات مصرية فرنسية، لبحث تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأس تلك الملفات أزمات الشرق الأوسط، وخاصة الحرب الإيرانية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يتم خلال الزيارة افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وهو المشروع الذي يعد نقلة نوعية للجامعة الفرنكوفونية الدولية.

الرئيس ماكرون الرئيس السيسي برج العرب الجديدة

السيسي وماكرون يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وافتتاح مقر جامعة سنجور
