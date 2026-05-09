أعلنت وزارة الصحة في لبنان أن الجيش الإسرائيلي شن غارة بطائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية كان يستقلها رجل من الجنسية السورية برفقة ابنته البالغة من العمر 12 عاماً.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الرجل وطفلته تمكنا في البداية من الابتعاد عن موقع الاستهداف، إلا أن المسيرة عاودت الهجوم للمرة الثانية، ما أسفر عن مقتل الوالد على الفور.

وفاة الطفلة السورية

وأضافت أن الطفلة ابتعدت مسافة نحو 100 متر، قبل أن تعاود المسيرة استهدافها للمرة الثالثة بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بجروح بالغة.

وأشارت الوزارة إلى أن الطفلة خضعت لعمليات جراحية في مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي، وذلك قبل استشهادها.

وأكد البيان أن وزارة الصحة اللبنانية تشجب ما وصفته بـ"الاستهداف الهمجي والعنف المتعمد ضد المدنيين والأطفال" في لبنان، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن سلسلة مفتوحة من الخروقات الخطرة للقانون الإنساني الدولي.

هجمات إسرائيل على الأراضي اللبنانية

وفي وقت سابق من ظهر السبت، شن الطيران الإسرائيلي غارات على سيارة قرب ثانوية محمد سعد بين منطقتي برج رحال والعباسية في قضاء صور، ما أدى إلى سقوط ثلاثة ضحايا كانوا على متنها.