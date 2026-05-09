وفاة طفلة سورية ووالدها في استهداف إسرائيلي بجنوب لبنان

كتب : محمد جعفر

05:06 م 09/05/2026

غارة إسرائيلية بجنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة في لبنان أن الجيش الإسرائيلي شن غارة بطائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية كان يستقلها رجل من الجنسية السورية برفقة ابنته البالغة من العمر 12 عاماً.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الرجل وطفلته تمكنا في البداية من الابتعاد عن موقع الاستهداف، إلا أن المسيرة عاودت الهجوم للمرة الثانية، ما أسفر عن مقتل الوالد على الفور.

وفاة الطفلة السورية

وأضافت أن الطفلة ابتعدت مسافة نحو 100 متر، قبل أن تعاود المسيرة استهدافها للمرة الثالثة بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بجروح بالغة.

وأشارت الوزارة إلى أن الطفلة خضعت لعمليات جراحية في مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي، وذلك قبل استشهادها.

وأكد البيان أن وزارة الصحة اللبنانية تشجب ما وصفته بـ"الاستهداف الهمجي والعنف المتعمد ضد المدنيين والأطفال" في لبنان، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن سلسلة مفتوحة من الخروقات الخطرة للقانون الإنساني الدولي.

هجمات إسرائيل على الأراضي اللبنانية

وفي وقت سابق من ظهر السبت، شن الطيران الإسرائيلي غارات على سيارة قرب ثانوية محمد سعد بين منطقتي برج رحال والعباسية في قضاء صور، ما أدى إلى سقوط ثلاثة ضحايا كانوا على متنها.

