توجيهات مشددة بشأن استبدال عدادات الكهرباء - تفاصيل

كتب : محمد صلاح

12:44 م 09/05/2026
    زيارة مفاجئة لقطاع شبكات وإيرادات كهرباء القلعة والمقطم
    زيارة مفاجئة لقطاع شبكات وإيرادات كهرباء القلعة والمقطم
    زيارة مفاجئة لقطاع شبكات وإيرادات كهرباء القلعة والمقطم
    زيارة مفاجئة لقطاع شبكات وإيرادات كهرباء القلعة والمقطم
    زيارة مفاجئة لقطاع شبكات وإيرادات كهرباء القلعة والمقطم
    زيارة مفاجئة لقطاع شبكات وإيرادات كهرباء القلعة والمقطم (5)
    زيارة مفاجئة لقطاع شبكات وإيرادات كهرباء القلعة والمقطم (4)
    زيارة مفاجئة لقطاع شبكات وإيرادات كهرباء القلعة والمقطم (6)
    زيارة مفاجئة لقطاع شبكات وإيرادات كهرباء القلعة والمقطم (4)

أجرى خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، زيارة مفاجئة لقطاع شبكات وإيرادات كهرباء القلعة والمقطم، وهي الزيارة الأولى من نوعها للقطاع، وذلك بحضور عدد من قيادات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وتفقد "الدستاوي"، خلال جولته الميدانية الأقسام الفنية والتجارية بالقطاع، كما تابع أعمال التطوير الجارية داخل المبنى الجديد لإدارة كهرباء القلعة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آليات العمل وخطط تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات بسرعة استبدال عدادات الكهرباء المعطلة

شدد العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، مع الإسراع في استبدال العدادات المعطلة، والتوسع في تركيب العدادات الكودية الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتقليل نسب الفقد الفني والتجاري.

وأكد أهمية تنفيذ المرور اليومي على المناطق الأعلى فقدًا في التيار الكهربائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التعديات وحالات سرقة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات تؤثر على الشبكة.

وأشاد "الدستاوي" بمستوى الأداء داخل الإدارة الجديدة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، والعمل على خفض نسب الفقد داخل الشبكة الكهربائية بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.

استبدال عدادات الكهرباء سرقات التيار الكهربائي الشركة القابضة للكهرباء العدادات الكودية

