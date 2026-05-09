إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

01:34 م 09/05/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، في منتصف تعاملات السبت 9-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4680 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 6017 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 7020 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8022 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 56160 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249484 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4715 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برلماني يطالب بخطة وطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة
أخبار مصر

برلماني يطالب بخطة وطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة
رامي صبري لـ"مصراوي":أصوات ذا فويس كيدز مش نص نص ولا منافسة مع الشامي
موسيقى

رامي صبري لـ"مصراوي":أصوات ذا فويس كيدز مش نص نص ولا منافسة مع الشامي
بينها دول عربية.. أين ظهرت الأجسام الطائرة بتسريبات البنتاجون؟
شئون عربية و دولية

بينها دول عربية.. أين ظهرت الأجسام الطائرة بتسريبات البنتاجون؟
3 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري
رياضة محلية

3 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري
نسرين طافش تتألق بأحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها- صور
زووم

نسرين طافش تتألق بأحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة