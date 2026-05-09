مونوريل شرق النيل.. أسعار التذاكر والاشتراكات مع بدء التشغيل المدفوع

كتب : محمد نصار

01:32 م 09/05/2026

بدأت وزارة النقل ممثلة في هيئة الأنفاق، اعتبارًا من اليوم السبت التشغيل الرسمي لمونوريل شرق النيل بتذاكر مدفوعة وذلك بعد انتهاء التشغيل التجريبي لمدة 3 أيام أمس الجمعة.

المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل

شغلت وزارة النقل بشكل رسمي المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل

أعلنت وزارة النقل، قائمة أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل على النحو التالي:

أولًا: التذكرة الكاملة
تم تقسيمها إلى أربعة نطاقات على طول خط المونوريل:

- منطقة واحدة (5 محطات): 20 جنيهًا.
- منطقتان (10 محطات): 40 جنيهًا.
- ثلاث مناطق (15 محطة): 55 جنيهًا.
- أربع مناطق (الخط كامل – 22 محطة): 80 جنيهًا.

ثانيًا: نصف التذكرة
مخصصة لكبار السن فوق 60 عامًا وذوي الاحتياجات الخاصة:

- منطقة واحدة (5 محطات): 10 جنيهات.
- منطقتان (10 محطات): 20 جنيهًا.
- ثلاث مناطق (15 محطة): 30 جنيهًا.
- أربع مناطق (الخط كامل – 22 محطة): 40 جنيهًا.

أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل

أعلنت الوزارة نظامًا مميزًا للاشتراكات يحقق خصمًا بنسبة 50% مقارنة بسعر التذكرة العادية.

1- اشتراك أسبوعي (14 رحلة)

- منطقة واحدة (5 محطات): 140 جنيهًا.
- منطقتان (10 محطات): 280 جنيهًا.
- ثلاث مناطق (15 محطة): 385 جنيهًا.
- أربع مناطق (22 محطة): 560 جنيهًا.

2- اشتراك شهري (60 رحلة)

- منطقة واحدة: 600 جنيه.
- منطقتان: 1200 جنيه.
- ثلاث مناطق: 1650 جنيه.
- أربع مناطق: 2400 جنيه.

3- اشتراك ربع سنوي (180 رحلة)

- منطقة واحدة: 1800 جنيه.
- منطقتان: 3600 جنيه.
- ثلاث مناطق: 4950 جنيه.
- أربع مناطق: 7200 جنيه.

