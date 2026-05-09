سي أي إيه: إيران قادرة على تحمل الحصار لأربعة أشهر إضافية

كتب : وكالات

12:35 م 09/05/2026

إيران وأمريكا

في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة انتظار رد إيراني على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب رسميًا، كشف تحليل صادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي أي إيه، أن طهران لا تزال قادرة على تحمل تداعيات الحصار الأمريكي المفروض على موانئها لعدة أشهر إضافية، وسط مؤشرات على استمرار الصراع وعدم قرب التوصل إلى تسوية نهائية.

وأشار تحليل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن إيران لن تواجه ضغوطًا اقتصادية حادة نتيجة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية قبل مرور نحو أربعة أشهر إضافية تقريبًا.
وأوضح التحليل أن الأزمة الحالية قد تستمر لفترة أطول، رغم المساعي التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع، الذي وصفه التقرير بأنه لا يحظى بشعبية لدى الناخبين الأمريكيين.

وفي الوقت الذي تترقب فيه واشنطن موقف طهران من المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب بشكل رسمي، قبل الانتقال إلى مفاوضات تتعلق بملفات أكثر حساسية، من بينها البرنامج النووي الإيراني، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده لا تزال تعمل على إعداد ردها الرسمي على المقترح الأمريكي.

