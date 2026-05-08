أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة ببدء تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادًا لموسم حج 1447هـ – 2026م.

خطة زمنية لتفويج الحجاج من مصر إلى السعودية حتى 21 مايو

أوضحت "الوزيرة" في بيان رسمي، أن أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية ستنطلق يوم الجمعة 8 مايو الجاري متجهة إلى المدينة المنورة، إذ يغادر نحو 840 حاجًا من محافظات الجيزة والغربية ودمياط والقليوبية والسويس، في إطار أولى أفواج الموسم.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد تكثيف لقاءات التوعية بين مشرفي البعثة والحجاج، بهدف شرح جميع الإرشادات والتعليمات الخاصة بأداء مناسك الحج، إلى جانب التعريف بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية المنظمة للموسم.

وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتفويج الحجاج عبر المطارات المصرية إلى مدينتي المدينة المنورة وجدة، وفق خطة زمنية محددة تبدأ في 8 مايو وتستمر حتى 21 مايو الجاري، وهو موعد وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.

3 برامج لتنظيم حج الجمعيات الأهلية هذا الموسم لتلبية احتياجات الحجاج

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار التنسيق والمتابعة مع الجانب السعودي لضمان توافر جميع الخدمات وجاهزيتها لاستقبال الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتة إلى أنه تم إعداد 3 برامج مختلفة لتنظيم حج الجمعيات الأهلية هذا الموسم بما يلبي احتياجات الحجاج.

