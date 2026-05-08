استعدادات مكثفة لتأمين زيارة السيسي ونظيره الفرنسي

أجرى المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، جولة ميدانية موسعة لمتابعة خطة تأمين التغذية الكهربائية الخاصة بالزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة الإسكندرية.

شملت الجولة الوقوف على جاهزية الشبكات الكهربائية وخطط الطوارئ، والدفع بفرق الصيانة والاختبارات والتشغيل، إلى جانب مراجعة أعمال تأمين الموزعات والشبكات الكهربائية بالمناطق المقرر أن تشهد فعاليات الزيارة، بما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بكفاءة عالية طوال فترة الزيارة.

وأكد رئيس الشركة، خلال الجولة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، مع تشكيل فرق دعم فني وطوارئ تعمل على مدار الساعة، وتجهيز ماكينات الديزل المتنقلة كبدائل إضافية لتأمين التغذية الكهربائية في مختلف المواقع الحيوية، فضلًا عن تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية على الشبكات ومهمات التشغيل.

ورافق المهندس إيهاب الفقي، خلال الجولة، عدد من قيادات الشركة المعنيين بقطاعات الشبكات والشؤون الفنية والتشغيل، إلى جانب مسؤولي مكتب رئيس مجلس الإدارة، حيث تم استعراض سيناريوهات التعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات وفرق التدخل السريع.

وفي ختام الجولة، وجّه رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الشكر والتقدير لجميع العاملين المشاركين في أعمال التأمين، مشيدًا بما يبذلونه من جهود ميدانية مكثفة لضمان نجاح خطة التأمين الكهربائي، ومؤكدًا أن الشركة تسخر كافة إمكانياتها الفنية والبشرية لخروج الزيارة بصورة مشرفة تعكس كفاءة واستقرار قطاع الكهرباء المصري.