أعلن مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، رفع درجة الاستعداد بمطار القاهرة الدولي، إلى الحالة القصوى، تزامنًا مع قرب انطلاق موسم الحج.

وأوضح في بيان رسمي، السبت، أنه تم توفير سيارات إسعاف وأطقم طبية لخدمات الحجر الصحي بالصالة الموسمية للحج والعمرة، بالإضافة إلى توفير وسائل إطفاء الحريق على مدار الساعة، إلى جانب التنسيق مع الشركات العاملة بالمطار من أجل توفير عمال لصيانة الكراسي المتحركة المخصصة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأوضح البيان أنه يتم التنسيق اليومي مع الجهات الأمنية والجمركية وأطباء الحجر الصحي وشركات الطيران، لتقديم خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام خلال تواجدهم داخل المطار.

وأشار إلى دعم صالات السفر والوصول بعدد كبير من منسقي الحركة والعلاقات العامة والعمليات والصيانة، بهدف تسهيل الإجراءات على المسافرين والحجاج وضمان انسيابية الحركة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تركيب لوحات إرشادية توضح المحظورات والممنوعات وفقًا للضوابط الدولية، لتوعية الحجاج وتسهيل رحلتهم، مؤكدًا جاهزية مركز عمليات مطار القاهرة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

كما لفت إلى أنه تم إلزام شركات الطيران بإخطار مركز التشغيل بأي تغييرات في مواعيد الرحلات، والتي من المقرر أن تبدأ في 4 مايو وتستمر حتى 22 مايو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات وزير الطيران المدني.