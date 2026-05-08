أعلن المجلس الأعلى للجامعات، القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات، وخاصة الكليات العملية، والذين يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في مصر، وفقًا للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية بتنسيق الجامعات 2026-2027.

وقرر المجلس، تطبيق القواعد والضوابط الآتية بداية من العام الدراسي 2019/2020 فيما يخص كليات قطاع الطب (الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الطب البيطري، العلاج الطبيعي، التمريض):

1- الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية.

2- الشهادات الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي).

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية: ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء)، وفي حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى استيفاء المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة وفقًا لما ورد بدليل مكتب التنسيق.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه فيما يخص قطاع الهندسة (الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمراني، الفنون الجميلة "عمارة"):

1- الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات.

2- الشهادة الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية: ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء)، مع مراعاة استيفاء المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة وفقًا لدليل مكتب التنسيق.

وأكد المجلس ضرورة استيفاء تصديق جميع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية على صورة شهادة الثانوية العامة، التي يتم إرفاقها مع الدعوات الدراسية التي يتم توجيهها إلى الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عند استلام المستندات الخاصة بالطلاب المتقدمين للوضع تحت الإشراف العلمي للبعثات.

وطالب المجلس الأعلى للجامعات الطلاب بمراجعة قائمة الجامعات التي سيتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها في دول (أوكرانيا - جورجيا - أرمينيا - كازاخستان - روسيا)، حيث تم البحث في التصنيفات الدولية للجامعات في هذه الدول والتواصل مع سفراء جمهورية مصر العربية بها لإبداء الرأي، وبناءً عليه تم التوصل إلى القوائم التالية:

قائمة الجامعات المعتمدة في دولة أرمينيا

1- Yerevan State University

2- American University of Armenia

3- Yerevan State Medical University

ويكون التقديم للطلاب الذين يلتحقون بهذه الجامعات اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020، حيث سيتم النظر في معادلة الجامعات المذكورة فقط، ولن يتم النظر في معادلة أي شهادة صادرة من جامعات أخرى في حالة قبول الطلاب بدءًا من العام الجامعي 2019/2020، أما الطلاب الذين سبق قبولهم قبل هذا العام فسيتم النظر في معادلة شهاداتهم حالة بحالة.