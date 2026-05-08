أكد الدكتور إسماعيل تركي، خبير العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات تحمل رسالة طمأنة للشعوب العربية بأن مصر، بوصفها "الشقيقة الكبرى"، حاضرة ومدركة لحجم التحديات والمخاطر.

وأضاف "تركي"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تمثل الحصن والدرع في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه الدول العربية.

وأشار إلى أن الرئيس تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني عقب الاعتداءات، وكانت الرسالة المصرية واضحة في إدانة هذه الاعتداءات.

وتابع أن مصر لن تسمح بذلك، وأن أمن الدول العربية خط أحمر لا يجب المساس به، وأن أي اعتداء على دولة عربية يُعد اعتداءً على الأمن القومي المصري.

وشدد خبير العلاقات الدولية على أن وجود الرئيس السيسي في العاصمة الإماراتية وتحركه وسط الجماهير يمثل رسالة ردع غير مباشرة تفهمها أجهزة المخابرات المعادية.

وأكد الدكتور إسماعيل تركي أن مصر لن تترك الخليج يواجه مصيره وحده، ولن تسمح للمنطقة بالانزلاق إلى حرب إقليمية تأتي على الأخضر واليابس.