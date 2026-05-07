نشرت قناة إكسترا نيوز عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو ومجموعة من الصور التي تُظهر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المصرية المتواجدة في الإمارات، وذلك خلال زيارته الأخوية إلى الدولة الشقيقة.

وأظهر الفيديو لحظات وصول الرئيس السيسي وتفقده عناصر القوات، إذ حرص على توجيه التحية لهم والاطمئنان على جاهزيتهم، في إطار الزيارة التي يجريها ولقائه مع القيادة الإماراتية.

زيارة أخوية إلى أبوظبي ولقاء قمة مع الشيخ محمد بن زايد

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الشيخ محمد بن زايد كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مطار أبو ظبي الدولي، بحضور السفير المصري لدى الإمارات وأعضاء السفارة المصرية.

غداء عمل ورسائل تقدير متبادلة بين الزعيمين

عقد الزعيمان لقاءً ثنائيًا خلال مأدبة غداء عمل، حيث رحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس السيسي، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

تأكيد مصري على التضامن ورفض الاعتداءات الإيرانية

السيسي يؤكد تضامن مصر مع الإمارات

أكد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مشددًا على رفض القاهرة التام للاعتداءات الإيرانية على سيادة الإمارات، ومؤكدًا أن "ما يمس الإمارات يمس مصر".

وأوضح أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، داعيًا إلى حل الأزمات عبر الحوار والمسارات الدبلوماسية.

تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف الإقليمية

أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للرئيس السيسي وحرصه على استمرار التنسيق المشترك مع مصر.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن الأزمات الإقليمية بما يحافظ على استقرار الدول ووحدة شعوبها.

