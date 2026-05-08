أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، بعد "زيارتين ناجحتين" أجراهما إلى كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

روابط تاريخية وتضامن

عكست هذه الجولة الخليجية عُمق الروابط التاريخية والأخوية المتينة التي تجمع الدولة المصرية بالدولتين الشقيقتين.

تعزيز التضامن العربي

وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيانها الرسمي، على حرص مصر المستمر على تعزيز أطر التضامن العربي المشترك، للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.