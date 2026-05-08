أسامة كمال: السيسي يؤكد رفض أي تهديد يمس أمن الدول العربية

كتب : حسن مرسي

12:03 ص 08/05/2026

الإعلامي أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات وسلطنة عُمان تُعد الجولة الثانية له إلى منطقة الخليج، وللإمارات تحديدًا خلال فترة الحرب، وذلك بخلاف جولة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وأوضح "كمال"، خلال برنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن الجولة تندرج في إطارها الطبيعي في ظل العلاقة الوطيدة الممتدة التي تربط مصر بالإمارات، مؤكدًا أن هذه العلاقات ليست محل استغراب، بل تسير في مسارها الصحيح.

أسامة كمال: دعم مصر للإمارات ثابت

أشار "كمال"، إلى أن الدعم المصري للإمارات قائم وممتد، كما أن الدعم الإماراتي لمصر ممتد بالمثل، وهو ما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن العلاقات مع سلطنة عُمان تتسم بالدفء والقوة والعمق والامتداد التاريخي، مؤكدًا أنه "لا جديد تحت الشمس" فيما يخص العلاقات بين الأشقاء، إذ تظل ثابتة ومستقرة.

تفاصيل زيارة السيسي إلى سلطنة عمان

خلال زيارته إلى سلطنة عُمان، التقى الرئيس السيسي السلطان هيثم بن طارق، حيث أكد رفض مصر القاطع لأي تهديد يمس أمن وسيادة الدول العربية، مشددًا على وحدة المصير العربي المشترك، فيما أعرب السلطان عن تقديره لموقف مصر الثابت ودورها الفاعل في جهود التهدئة بالشرق الأوسط.

وشدد "كمال"، على أن زيارة السيسي إلى أبوظبي أكدت تضامن مصر مع الإمارات، ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف سيادتها، مشيرًا إلى أن القاهرة تدعم بشكل كامل أمن الإمارات واستقرارها في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

