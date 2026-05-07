أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة أخوية إلى سلطنة عُمان استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سلطان عُمان كان في استقبال الرئيس عند وصوله إلى المطار السلطاني الخاص بمسقط، قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير ياسر شعبان، سفير مصر لدى سلطنة عُمان، وأعضاء السفارة المصرية في مسقط.

وأوضح السفير محمد الشناوي، أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، أعقبها لقاء ثنائي مغلق، ثم مأدبة عشاء عمل على شرف الرئيس.

السيسي يؤكد حرص مصر على استقرار سلطنة عمان

خلال المباحثات، جدد الرئيس تأكيد دعم مصر وتضامنها الكامل مع سلطنة عُمان الشقيقة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مشددًا على حرص مصر على الحفاظ على استقرار السلطنة والدول العربية وصون سيادتها وأمنها ومقدرات شعوبها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السلطان هيثم بن طارق رحب بزيارة الرئيس، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان، وما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والأخوة.

وتناولت المباحثات كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الزعيمان على أهمية دعم الجهود الرامية لتسوية الأزمة الراهنة بالمنطقة عبر المفاوضات، واحتواء التوتر وعدم التصعيد لتجنيب المنطقة المزيد من عدم الاستقرار فضلًا عن التداعيات الوخيمة التي ستطال الجميع.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس رفض مصر القاطع لأي تهديد يمس أمن وسيادة الدول العربية، باعتبار أن أمنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومشددًا على وحدة المصير العربي المشترك.

سلطان عمان يشيد بدور مصر في دعم الدول العربية

من جانبه، أعرب سلطان عمان عن تقديره البالغ لموقف مصر الثابت ودعمها المتواصل لأمن واستقرار الدول العربية، مثمنًا الدور المصري الفاعل في جهود التهدئة بالشرق الأوسط.

كما أوضح المتحدث الرسمي، أن المباحثات تطرقت إلى علاقات التعاون الثنائي بين مصر وسلطنة عُمان، حيث أعرب الزعيمان عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، واتفقا على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين.

وفي ختام الزيارة، ودع السلطان هيثم بن طارق، الرئيس في المطار السلطاني الخاص بمسقط لدى مغادرته عائدًا إلى أرض الوطن.