شهدت مصر أحداثًا متنوعة اليوم الخميس بينها زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات وتأكيده دعم أمن الأشقاء ورفض الاعتداءات الإيرانية، وإعلان جدول مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى، وكشف أثري جديد قرب هرم تيتي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي من الإمارات: ندعم أمن أشقائنا ونرفض الاعتداءات الإيرانية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال زيارته الإمارات اليوم الخميس، مثمنًا العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

الحكومة: منظومة الشكاوى تتعامل مع 205 آلاف شكوى خلال أبريل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

السكك الحديدية تعلن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن فتح باب حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 بداية من يوم الخميس 7 مايو 2026، وذلك ضمن خطة مسبقة تهدف إلى تنظيم حركة السفر وتقليل الزحام داخل المحطات، مع إتاحة عدة وسائل للحجز تشمل شبابيك التذاكر، الموقع الإلكتروني الرسمي، التطبيق الذكي، وماكينات الحجز الذاتي.

تخفيضات تصل لـ50%.. مصر للطيران تحتفل بمرور 94 عامًا على تأسيسها

أعلنت شركة مصر للطيران، عن إطلاق عرض استثنائي يتضمن خصومات تصل لـ50% على أسعار تذاكر الرحلات الجوية إلى مختلف الوجهات الدولية، وذلك احتفالًا بمرور 94 عامًا على تأسيسها، والذي يوافق السابع من مايو من كل عام.

"الدواجن والبيض مش عدوك".. منشور للصحة يثير تفاعلًا على مواقع التواصل

أكدت وزارة الصحة والسكان أن البروتين يُعد عنصرًا أساسيًا لصحة الجسم، إلا أن الأساس في الاستفادة منه يعتمد على التنوع والاعتدال في الاستهلاك ضمن نظام غذائي متوازن.

"الأعلى للإعلام" يستثني "نايل سبورت" و"الزمالك" لتغطية نهائي كأس السعودية والكونفدرالية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، استثناء قناة "نايل سبورت" التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية، بمناسبة إذاعة نهائي الكأس السعودي "كأس خادم الحرمين الشريفين"، المقرر إقامته يوم الجمعة 8 مايو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وما يعقبه من مراسم تتويج البطل.

الزراعة: توريد 1.54 مليون طن قمح حتى الآن ضمن خطة دعم الأمن الغذائي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقدم كبير في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن نحو 1.54 مليون طن، بنسبة تتخطى 30% من المستهدف الكلي للتوريد، وسط منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.

تُعرض قريبًا.. زاهي حواس: الكشف عن مقبرة أثرية كاملة جديدة قرب هرم الملكة تيتي

أعلن زاهي حواس عالم الأثار عن اكتشاف مقبرة أثرية كاملة خلال أعمال الحفائر الجارية بالقرب من هرم الملكة تيتي.

