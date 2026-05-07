أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الخميس، زيارة مفاجئة إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة نصر، بحضور المهندس إيهاب إسماعيل رئيس الهيئة، لمتابعة سير العمل في تنفيذ مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في منطقة جبل الجلالة ومواقع الزعفرانة المتاخمة.

كما تابع الوزير دور الهيئة ومساهماتها في مجالات متعددة، من بينها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع في توليد الكهرباء من الرياح والشمس، إلى جانب جهود ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة.

الكهرباء: نستهدف الوصول لـ45% طاقة نظيفة بحلول 2028

استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل في ضوء التوجيهات الخاصة بالاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وخفض استخدام الوقود، بالإضافة إلى المستهدفات الجديدة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.

كما استعرض موقف مشروعات الخطة والإجراءات التنفيذية خلال العامين المقبلين، إلى جانب المشروعات الممتدة حتى عام 2040، ومدى جاهزية الأراضي اللازمة لها، وكذلك نتائج الدراسات والقياسات الخاصة بسرعات الرياح ومستويات السطوع الشمسي في مختلف المناطق، ضمن أطلس الطاقات المتجددة في أنحاء البلاد، في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي.

وتفقد الوزير معامل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية (الثلاجات، الغسالات، السخانات الكهربائية، التكييفات بنوعيها متغير وثابت السرعة، وغسالات الأطباق)، والتي تقوم باختبار كفاءة الطاقة لهذه الأجهزة وإصدار تقرير بكل اختبار، ثم إرساله إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة.

كما تفقد معملي كفاءة الأداء لأنظمة السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفلطية.

ووجّه الدكتور محمود عصمت بالإسراع في تنفيذ مبادرة تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفلطية لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل والقرى السياحية والمصانع، والتي سيتم إطلاقها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح أن هذه المبادرة ستسهم في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء عن الشبكة الموحدة، مشيرًا إلى أهمية تشجيع التصنيع المحلي لتوربينات الرياح لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، في إطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بدور محوري في دعم زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، في ضوء استراتيجية الطاقة المعتمدة، من خلال حسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها، وتحويلها إلى مشروعات تنفيذية وتعاقدات وفق جداول زمنية، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.