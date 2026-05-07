أصدر الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، قرارًا بتولي المخرج وليد طه منصب مدير الفرقة القومية الاستعراضية.

وسبق أن عمل المخرج وليد طه مديرًا لفرقة "تحت 18" التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وكان من بين أعماله المسرحية مع الفرقة إنتاج عرض "أليس في بلاد العجائب" على خشبة مسرح البالون، إلى جانب عدد من العروض الأخرى.

كما تولى بعد ذلك إدارة السيرك القومي، حيث شهدت فترة إدارته العديد من التطورات على المستويين الفني والإداري، إلى جانب المشاركة المميزة لفناني السيرك في العديد من المحافل الفنية والثقافية، وكان آخرها فعاليات برنامج "هل هلالك" الذي ينظمه قطاع المسرح.

ومن أبرز ما شهدته فترة قيادته للسيرك تطوير كبير شمل أجهزة الصوت والإضاءة، وإدخال فقرات جديدة، بالإضافة إلى قيادة عودة "سيرك العريش" بعد توقف دام 13 عامًا.