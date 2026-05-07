إعلان

بعد نجاحه بالسيرك.. وليد طه يتولى إدارة الفرقة القومية الاستعراضية

كتب : محمد لطفي

11:29 م 07/05/2026

تامر-عبدالمنعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، قرارًا بتولي المخرج وليد طه منصب مدير الفرقة القومية الاستعراضية.

وسبق أن عمل المخرج وليد طه مديرًا لفرقة "تحت 18" التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وكان من بين أعماله المسرحية مع الفرقة إنتاج عرض "أليس في بلاد العجائب" على خشبة مسرح البالون، إلى جانب عدد من العروض الأخرى.

كما تولى بعد ذلك إدارة السيرك القومي، حيث شهدت فترة إدارته العديد من التطورات على المستويين الفني والإداري، إلى جانب المشاركة المميزة لفناني السيرك في العديد من المحافل الفنية والثقافية، وكان آخرها فعاليات برنامج "هل هلالك" الذي ينظمه قطاع المسرح.

ومن أبرز ما شهدته فترة قيادته للسيرك تطوير كبير شمل أجهزة الصوت والإضاءة، وإدخال فقرات جديدة، بالإضافة إلى قيادة عودة "سيرك العريش" بعد توقف دام 13 عامًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تامر عبدالمنعم وليد طه الفرقة القومية الاستعراضية البيت الفني للفنون الشعبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور وفيديو.. السيسي يتفقد القوات المصرية في الإمارات خلال زيارة أخوية
أخبار مصر

صور وفيديو.. السيسي يتفقد القوات المصرية في الإمارات خلال زيارة أخوية
"متعته الأخيرة".. ماذا كشف جيفري إبستين في رسالة انتحاره المزعومة؟
شئون عربية و دولية

"متعته الأخيرة".. ماذا كشف جيفري إبستين في رسالة انتحاره المزعومة؟
بينهم تامر وحماقي وأنغام.. 20 صورة من عزاء هاني شاكر بحضور نجوم الغناء
زووم

بينهم تامر وحماقي وأنغام.. 20 صورة من عزاء هاني شاكر بحضور نجوم الغناء

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء المسلح على أرض زراعية بالإسماعيلية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء المسلح على أرض زراعية بالإسماعيلية
تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)
علاقات

تجمد فيها الزمن.. أسرار أقدم جزيرة في العالم (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر