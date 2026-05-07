إيران تستهدف القوات الأمريكية في مضيق هرمز

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مسؤول عسكري مطلع، اليوم الخميس، أن الوحدات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية عقب اعتداء الجيش الأمريكي على ناقلة نفط إيرانية.

وقال المسؤول الإيراني، إن الوحدات الأمريكية المستهدفة اضطرت إلى الفرار بعد تكبدها خسائر نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني.

