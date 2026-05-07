إنهاء تكليف مدير إشغالات حي الدقي وإحالة المقصرين للتحقيق.. ما السبب؟

كتب : محمد أبو بكر

11:05 م 07/05/2026
أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية مسائية بحي الدقي، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، لمتابعة مستوى النظافة والإشغالات على أرض الواقع، والوقوف على مدى التزام الأجهزة التنفيذية بتنفيذ التكليفات الصادرة خلال الجولة السابقة، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكليفات بترشيد الكهرباء أعلى كوبري أكتوبر

كلف المحافظ خلال الجولة، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والالتزام التام بضوابط ومواعيد تشغيل وإضاءة الإعلانات أعلى كوبري أكتوبر في نطاق حي العجوزة.

ورصد "الأنصاري" وجود حاجة إلى رفع كفاءة مستوى النظافة بطول شارع مصدق على الجانبين والجزيرة الوسطى، مؤكدًا ضرورة وضع خطة عاجلة لإعادة الانضباط وتحسين المظهر العام للشارع.

إزالة الحواجز المخالفة بشارع مصدق

رصد محافظ الجيزة، وجود حواجز من الحجارة والأقماع تستخدم لحجز أماكن انتظار السيارات أمام عدد من العقارات على جانبي شارع مصدق، بما يعيق حركة الطريق، ووجّه بسرعة رفعها فورًا وإزالة أي تعديات تعيق حركة المواطنين أو تشوه المظهر العام.

وشدد المحافظ على حي الدقي وهيئة النظافة والتجميل بضرورة مراجعة حالة النظافة بشارع التحرير وأسفل كوبري الدقي وشارع أحمد الزيات، مع رفع أي تراكمات أو إشغالات بشكل فوري ومنتظم.

إجراءات قانونية ضد مقاهٍ مخالفة بالدقي

لاحظ المحافظ خلال الجولة، وجود عدد من المقاهي بشارع إيران ومحيي الدين أبو العز، كانت صدرت بشأنها تكليفات سابقة بالغلق والتشميع، إلا أنها عاودت العمل والتعدي على حرم الطريق العام من خلال وضع الكراسي والترابيزات، بما يمثل مخالفة صريحة.

وشدد محافظ الجيزة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل الحاسم مع أي تجاوزات تعيق الحركة أو تخالف قرارات الغلق.

إنهاء تكليف مدير الإشغالات وإحالة المقصرين للتحقيق

قرر محافظ الجيزة، في ضوء ما تم رصده من تقصير، إنهاء تكليف مدير الإشغالات بحي الدقي، وإحالة المقصرين للتحقيق، مع التأكيد على عدم التهاون في متابعة تنفيذ التعليمات والتعامل الحاسم مع أي مخالفات.

