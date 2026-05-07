استضافت مصر أكثر من 300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم على متن سفينة "كريستال كروز" العالمية، التي وصلت إلى ميناء العين السخنة، وذلك في إطار فعالية دولية كبرى تجمع وزراء ورؤساء هيئات حكومية، وأعضاء المجلس العالمي للسياحة والسفر، وممثلي القطاع الخاص والغرف السياحية، وشركاء صناعة السياحة الدولية.

تأتي هذه الفعالية ضمن رحلة بحرية تمر حاليًا عبر البحر المتوسط وقناة السويس وعدد من المدن والموانئ المصرية، في إطار "رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين في مصر"، التي تستهدف الترويج للمقصد السياحي المصري وتعزيز التعاون الدولي في قطاع السياحة والسفر.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومانفريدي ليفيبفر دوفيديو، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة، إلى جانب عدد من قيادات كبرى الشركات والمؤسسات السياحية العالمية.

وتؤكد استضافة مصر لهذه الفعالية الدولية الثقة الكبيرة في المقصد السياحي المصري، وما تتمتع به الدولة من استقرار أمني ومقومات سياحية متنوعة، فضلًا عن الجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي وجذب المزيد من السائحين والاستثمارات العالمية.

كما تعكس الفعالية المكانة المتنامية لمصر على خريطة السياحة العالمية، خاصة في ظل استمرار تطوير البنية التحتية السياحية، والاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، والتوسع في استضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى.