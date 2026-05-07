لأول مرة في التاريخ.. حدث استثنائي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري

اشتعل صراع لقب الدوري المصري الممتاز بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، قبل جولة من نهاية الموسم، لتصبح المرة الأولى في التاريخ التي نصل فيها إلى الجولة الأخيرة، وهناك 3 أندية تتنافس على اللقب.

صراع الدوري المصري.. الدرع بين 3 ملاعب

تشهد الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز 3 مباريات حاسمة: الزمالك وسيراميكا كليوباترا على ستاد القاهرة، وبيراميدز وسموحة على ستاد الدفاع الجوي، والأهلي والمصري البورسعيدي على ستاد برج العرب.

وأي نتيجة في هذه المواجهات تؤثر على الفائز بالدوري المصري الممتاز، إذ يتصدر الزمالك جدول الترتيب بـ53 نقطة، ويليه بيراميدز بـ51 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث بـ50 نقطة.

وتسلم رابطة الأندية المصرية درع الدوري لأحد الأندية الثلاثة بعد نهاية المباراة في الملعب، مثلما حدث الموسم الماضي. اعرف التفاصيل.

حدث استثنائي في الدوري المصري الممتاز

في الموسم الماضي، استمر الصراع على لقب الدوري المصري حتى الجولة الأخيرة، فكان الفارق بين الأهلي وبيراميدز نقطتين فقط، وكان السماوي ينتظر تعثر الأحمر أمام فاركو للتتويج باللقب، إلا أن الأهلي توج باللقب بعد الفوز على فاركو 6-0، بينما فاز بيراميدز على سيراميكا بنتيجة 5-1.

ولأول مرة في تاريخ الدوري المصري، يكون الصراع في الجولة الأخيرة من الموسم بين 3 فرق مختلفة، فطوال السنوات الماضية اقتصرت المنافسة التي وصلت إلى الجولة الأخيرة على فريقين.

وسيطر الأهلي على لقب الدوري المصري في المراحل الحاسمة، فحصد الفريق اللقب 8 مرات وصلت فيها المنافسة إلى الجولة الأخيرة.

وجاء سجل المواسم التي حسم فيها اللقب بالجولة الأخيرة كالآتي:

1- موسم 1949-1950: الأهلي البطل

تساوى الأهلي مع الترسانة في عدد النقاط، وتفوق عليه بفارق الأهداف.

2- موسم 1950-1951: الأهلي البطل

الأهلي تساوى مع فاروق (الزمالك) في عدد النقاط وحسم اللقب بفارق الأهداف

3- موسم 1952-1953: الأهلي البطل

تفوق الأهلي على الزمالك بفارق نقطتين

4- موسم 1953-1954: الأهلي البطل

تفوق الأهلي على الزمالك بفارق نقطتين

5- موسم 1955-1956: الأهلي البطل

تفوق الأهلي على الزمالك بفارق نقطة واحدة

6- موسم 1959-1960: الزمالك البطل

تفوق الزمالك على الترسانة بفارق نقطة واحدة

7- موسم 1961-1962: الأهلي البطل

فاز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة، ليحسم اللقب في حسم لقب الدوري بفارق 3 نقاط

8- موسم 1965-1966: الأولمبي البطل

حسم الأولمبي الدوري بفارق 4 أهداف بعد المنافسة مع الزمالك لكن الانتصار في الجولة الأخيرة على الأبيض منحت اللقب للفريق السكندري

9- موسم 1966-1967: الإسماعيلي البطل

حسم الإسماعيلي اللقب بعد الفوز على السكة الحديد، فيما خسر الأهلي من الأولمبي ليصبح الفارق في النهاية 4 نقاط

10- موسم 1972-1973: غزل المحلة البطل

حقق غزل المحلة اللقب في بفارق نقطة عن الزمالك

11- موسم 1977-1978: الزمالك البطل

حقق الزمالك اللقب بفارق هدف واحد عن الأهلي حققه الأبيض بفضل فوز اعتباري 2-0 نتيجة إلغاء مباراة غزل المحلة

12- موسم 1980-1981: الأهلي البطل

فاز الأهلي باللقب بفارق هدف واحد عن الزمالك بعد التعادل بدون أهداف بين الفريقين في الجولة الأخيرة

13- موسم 1982-1983: المقاولون العرب البطل

فاز المقاولون العرب بالدوري بفارق نقطة عن الزمالك الوصيف بعد الفوز على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة 4-1، وتعادل الزمالك مع الأهلي 1-1

14- موسم 1983-1984: الزمالك البطل

حقق الزمالك اللقب بعد التعادل مع الأهلي الوصيف في الجولة الأخيرة نقطتين

15- موسم 1986-1987: الأهلي البطل

فاز الأهلي على الزمالك في الجولة الأخيرة ليحسم الدوري نقاط

16- موسم 1987-1988: الزمالك البطل

حقق الزمالك لقب الدوري متفوقًا على الأهلي بفارق الأهداف

17- موسم 1990-1991: الإسماعيلي البطل

حقق الاسماعيلي اللقب بعد مباراة فاصلة أمام الأهلي

18- موسم 1993-1994: الأهلي البطل

حقق الأهلي اللقب بعد مباراة فاصلة أمام الإسماعيلي

19- موسم 2001-2002: الإسماعيلي البطل

حقق الإسماعيلي اللقب بفارق نقطتين عن الأهلي

20- موسم 2002-2003: الزمالك البطل

حقق الزمالك اللقب بعدما خسر الأهلي أمام انبي وفاز الأبيض على الإسماعيلي

21- موسم 2008-2009: الأهلي البطل

حقق الأهلي اللقب بعد لعب مباراة فاصلة أمام الإسماعيلي

22- موسم 2023-2024: الأهلي البطل

حقق الأهلي اللقب في الجولة الأخيرة متفوقا على بيراميدز بنقطتين، بعد فوزه على فاركو 6-0

