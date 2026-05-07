أكدت هيئة الدواء المصرية استمرار جهودها حتى الانتهاء الكامل من مبادرة غسيل سوق الدواء من الأدوية منتهية الصلاحية "الووش أوت" داخل الصيدليات، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وتنظيم سوق الدواء المصري.

متابعة تعويض الصيدليات عن الأدوية منتهية الصلاحية

أوضحت الهيئة، في بيان هام، أنه بالإشارة إلى توجيه الشكر سابقًا لبعض شركات الإنتاج التي انتهت من تعويض قيمة الأدوية منتهية الصلاحية لشركات التوزيع، فإن الهيئة تؤكد حرصها الكامل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تلتزم كافة شركات الإنتاج وشركات الأدوية والموزعين باستكمال تعويض الصيدليات.

توجيهات بسرعة صرف التعويضات خلال مايو

أشار البيان إلى أن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أكد خلال اجتماعه أمس الأربعاء بمقر الهيئة مع رؤساء شركات التوزيع، ضرورة الإسراع في تعويض الصيدليات خلال شهر مايو الجاري، خاصة بعد قيام معظم شركات الإنتاج وشركات الأدوية بتعويض شركات التوزيع بالفعل.

وناشدت الهيئة باقي شركات الإنتاج الالتزام بالاتفاق الملزم الخاص بالمبادرة، ومن ثم التزام شركات التوزيع بسرعة تعويض الصيدليات قبل نهاية شهر مايو الجاري، لضمان الانتهاء الكامل من ملف الأدوية منتهية الصلاحية.

تعاون القطاع الدوائي لحماية صحة المواطنين

دعت هيئة الدواء المصرية، في ختام البيان، جميع أطراف القطاع الدوائي من شركات ومصنعين وموزعين وصيدليات إلى التعاون الكامل وتقديم الدعم اللازم للتغلب على التحديات والمعوقات التي واجهت المبادرة على مدار عام ونصف، مؤكدة أن ما يتم تنفيذه يعد جهدًا غير مسبوق لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق الدوائي حفاظًا على صحة المواطن المصري.

