أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (الزيتون – حدائق القبة – الأميرية – الزاوية الحمراء)، وشوارع (الأهرام – عثمان بن عفان – إسماعيل رمزي - إبراهيم اللقاني - السباق - ميدان روكسي) ومتفرعاتها بمصر الجديدة، وضعف المياه عن مناطق (امتداد رمسيس 1، 2 – عمارات التعاونيات ومساكن الجبل الأحمر – منشية البكري).

يأتي ذلك وفق بيان الشركة، نظرًا للقيام بأعمال إصلاحات طارئة خارجة عن إرادتها بمحطة مياه الأميرية وإيقاف المحطة عن العمل خلال فترة الأعمال.

خريطة قطع المياه القاهرة

يبدأ قطع المياه عن المناطق المذكورة اعتبارًا من الساعة 11 مساءً يوم الأربعاء 6-5-2026 وحتى الساعة 5 صباح الخميس 7-5-2026، ولمدة 6 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

ودفعت الشركة بكافة إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت وعودة المياه.

وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01006665125.