يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مركز الخدمات الضريبية المتميزة بالقاهرة، بمركز سوديك الإداري بشارع التسعين في التجمع الخامس، وذلك بحضور وزير المالية وعدد من المسؤولين.

ويأتي افتتاح المركز في إطار توجه الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الضريبية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على الممولين وتقليل الوقت والجهد عبر تقديم خدمات إلكترونية متقدمة ونوعية، ضمن استراتيجية شاملة لتحديث المنظومة الضريبية في مصر.

الهدف من افتتاح مركز الخدمات الضريبية المتميزة

تهدف الحكومة إلى تعزيز آليات التواصل المباشر مع الممولين إلكترونيًا، من خلال قنوات متعددة تشمل "الشات بوت" ومراكز الاتصال (الكول سنتر) وخدمة العملاء، بما يضمن سرعة الاستجابة للطلبات وتقديم الدعم الفوري.

ولأول مرة، تفوض مصلحة الضرائب شركة "إى. تاكس" في تقديم بعض الخدمات الضريبية، بهدف التيسير على الممولين، إلى جانب دعم مراكز الخدمات الضريبية المتميزة بكوادر فنية متخصصة للتعامل الفوري مع أي عقبات وضمان كفاءة وسرعة الأداء.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة

توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين

الحكومة تستعرض تحديث وثيقة ملكية الدولة وخطة الطروحات قبل نهاية العام