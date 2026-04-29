أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة الإسراع في تحديث بيانات عملاء الاشتراكات غير المنزلية، وذلك قبل حلول الأول من مايو 2026، مؤكدة أن المهلة المتبقية لا تتجاوز يومين فقط.

وشددت "الشركة" في منشور، على أهمية تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل سجلًا تجاريًا ساريًا وبطاقة ضريبية، لضمان دقة البيانات المسجلة لكل نشاط.

التحديث يضمن المحاسبة بالتعريفة المناسبة

أوضحت شركة مياه الشرب، أن تحديث البيانات يساهم بشكل مباشر في ضمان محاسبة العملاء وفق التعريفة الصحيحة التي تتناسب مع طبيعة النشاط، بما يحفظ حقوقهم ويمنع أي أخطاء في الفواتير.

ودعت "الشركة" عملاءها إلى التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء تابع لها لإتمام عملية التحديث في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإجراءات يضمن استمرار تقديم الخدمة بصورة دقيقة ومنتظمة.

واختتمت الشركة القابضة لمياه الشرب، بالتأكيد على أن الحفاظ على الحقوق يبدأ من تحديث البيانات، مطالبة الجميع بسرعة الاستجابة قبل انتهاء المهلة المحددة.

قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 6 مناطق القاهرة اليوم

الجمعة.. قطع المياه 10 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة