التقى الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بفريق العمل المسؤول عن تنفيذ مشروع إعادة إحياء الهوية التراثية (Retro Livery) لإحدى طائرات الشركة من طراز B737-800، وذلك تزامنًا مع ذكرى تأسيس مصر للطيران في السابع من مايو.

وشهد المشروع استخدام الشعار التاريخي لمصر للطيران باللونين الأحمر والذهبي، والذي ارتبط بالشركة خلال حقبة الثمانينيات، في خطوة تعكس الاعتزاز بتاريخ الشركة العريق وتجسد ارتباطها بجذورها الممتدة.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن تقديره للجهود التي بذلها فريق العمل في تنفيذ المشروع خلال وقت قياسي، مشيدًا بروح الانتماء والاحترافية التي تحلى بها المشاركون في العمل.

وأكد أن مشروع الطلاء التراثي لا يمثل مجرد إعادة تقديم لشعار من الماضي، بل يُعد رسالة وفاء لتاريخ ممتد لأكثر من 94 عامًا، رسخت خلالها مصر للطيران مكانتها كأول شركة طيران في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وواحدة من أعرق شركات الطيران عالميًا.

وأضاف أن المشروع يعكس حرص الشركة على إحياء تراثها المؤسسي وتخليد المحطات المضيئة في تاريخها، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بقيمة هذا الإرث الوطني، ويؤكد أن الماضي العريق يظل مصدر إلهام لمستقبل أكثر تميزًا.

ويأتي المشروع تحت شعار: “مصر للطيران… تاريخُنا فخرُنا”، في تجسيد لمسيرة وطن وإرث شركة عريقة نفخر بمواصلته.