كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لمصراوي، أن قرار إجراء الولادة الطبيعية الأولى مجانًا ينطبق على جميع المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة، التي تضم تخصص النساء والتوليد.

ولا ينطبق القرار على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة مثل معهد ناصر والشيخ زايد التخصصي على سبيل المثال، أو المستشفيات التعليمية مثل مستشفى المطرية التعليمي والساحل التعليمي، وكذلك مستشفيات المؤسسة العلاجية مثل مستشفى مبرة مصر القديمة.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وافق على تقديم خدمة الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة مجانًا داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتعزيز الرعاية الصحية الآمنة للأم والطفل.

وأكدت وزارة الصحة أن القرار يأتي في إطار تشجيع الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار الطبي الأفضل في الحالات غير المعقدة، لما تحققه من فوائد صحية للأم والمولود، إلى جانب الحد من اللجوء إلى العمليات القيصرية غير الضرورية.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات المشمولة بالقرار مجهزة بالكامل لاستقبال الحالات، مع توفير الأطقم الطبية المتخصصة والتجهيزات اللازمة، بما يضمن تقديم الخدمة وفق معايير الجودة والسلامة الطبية في جميع المحافظات.

