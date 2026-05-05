أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منطقة وسط البلد، باعتبارها أحد أهم المناطق التاريخية والحضارية في العاصمة، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة لإعادة رونقها واستثمار طابعها التراثي بما يليق بمكانة القاهرة بين عواصم العالم، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة العاصمة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وأوضح محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تستهدف تحويل وسط البلد إلى مركز نابض بالفنون والثقافة، من خلال تخصيص مساحات وشوارع للفنون التشكيلية والعروض الموسيقية، بما يخلق بيئة إبداعية مفتوحة للجمهور، ويعزز من جذب السياحة الثقافية.

وأضاف أن هناك توجهًا لتخصيص شوارع بعينها لتكون منصات دائمة للفنانين والمبدعين، في إطار رؤية حديثة تدعم الفنون كأحد أدوات القوة الناعمة للدولة.

وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق لعقد بروتوكول تعاون مع جامعة العاصمة، وخاصة الكليات الفنية والموسيقية، بهدف تنظيم الفعاليات والأنشطة الفنية داخل المنطقة، بما يضمن استدامة هذا الحراك الثقافي ويعزز من مشاركة الشباب في عملية التطوير.

كما تطرق المحافظ إلى جهود تطوير منطقة حلوان، مؤكدًا أن منطقة “الكبرتاج” تشهد أعمال تطوير لرفع كفاءتها وتحسين الصورة البصرية والخدمية بها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وإعادة تقديم المنطقة بشكل حضاري متكامل.

من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أهمية مشاركة كليات الفنون والموسيقى في هذه المبادرات، مشددًا على ضرورة إبراز الجانب الثقافي والفني للعاصمة بما يتماشى مع ما تشهده كبرى العواصم العالمية من فعاليات فنية وثقافية.

وأوضح أن تنظيم احتفاليات كبرى، مثل مهرجانات الفنون، يعد خطوة مهمة نحو تنشيط الحركة السياحية، مؤكدًا أن الطلاب يمثلون قوة حقيقية في إظهار جمال الدولة والمجتمع، من خلال إبداعاتهم الفنية التي تعكس هوية مصر الحضارية.

وأضاف أن الجامعة حريصة على دعم هذه الجهود من خلال طلابها وكلياتها المتخصصة، بما يسهم في تقديم صورة جمالية مميزة للقاهرة، ويعزز من دور الشباب في المشاركة المجتمعية والتنمية الثقافية.

عقد اجتماع مجلس الجامعة، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، إلى جانب المستشارين وعمداء الكليات، والأمناء المساعدين.

