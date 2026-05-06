سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 5-5-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأربعاء 6-5-2026 وهي كالآتي:

سعر الذهب اليوم في مصر

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7886 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6900 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5914 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 بلغ 4600 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55200 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.32% إلى نحو 4581 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.