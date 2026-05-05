محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات نهاية العام - تفاصيل ومواعيد

كتب : أحمد العش , محمد نصار

07:48 م 05/05/2026 تعديل في 07:49 م
    جدول امتحانات نهاية العام (1)
    جدول امتحانات نهاية العام (3)
    جدول امتحانات نهاية العام (4)
    جدول امتحانات نهاية العام (2)
    جدول امتحانات نهاية العام (6)
    جدول امتحانات نهاية العام (7)
    جدول امتحانات نهاية العام (8)
    جدول امتحانات نهاية العام (9)
    جدول امتحانات نهاية العام (11)
    جدول امتحانات نهاية العام (5)
    جدول امتحانات نهاية العام (10)
    جدول امتحانات نهاية العام (12)
    جدول امتحانات نهاية العام (13)
    جدول امتحانات نهاية العام (15)
    جدول امتحانات نهاية العام (16)
    جدول امتحانات نهاية العام (17)
    جدول امتحانات نهاية العام (18)
    جدول امتحانات نهاية العام (14)
    جدول امتحانات نهاية العام (22)
    جدول امتحانات نهاية العام (20)
    جدول امتحانات نهاية العام (23)
    جدول امتحانات نهاية العام (25)
    جدول امتحانات نهاية العام (24)
    جدول امتحانات نهاية العام (27)

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 - 2026، إذ تبدأ الامتحانات اعتبارًا من 16 مايو وتستمر حتى 11 يونيو 2026، وفق خطة زمنية شاملة تغطي مختلف المراحل التعليمية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، مع توفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان أداء الامتحانات في أجواء مناسبة تتسم بالهدوء والانضباط.

تفاصيل الجداول الزمنية للامتحانات

أوضحت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من جانبها، تفاصيل الجداول الزمنية للامتحانات، إذ يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادلهما الامتحانات خلال الفترة من 16 إلى 24 مايو 2026، بينما تُعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائي من 16 إلى 18 مايو.

وأضافت أن امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها ستُجرى خلال الفترة من 16 إلى 20 مايو، في حين تعقد امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي خلال الفترة نفسها، بينما تمتد امتحانات النقل الإعدادي المهني حتى 21 مايو.

وأشارت إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية ستُعقد في الفترة من 4 إلى 11 يونيو 2026، بينما تُجرى امتحانات النقل بالتعليم الفني خلال الفترة من 2 إلى 14 مايو.

وأوضحت أنه سيتم عقد امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي 1 و2 يونيو، فيما تُجرى امتحانات الأنشطة التربوية والتربية الرياضية لصفوف النقل الثانوي العام وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.

وأكدت "أبو كيلة" أن امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع لصفوف النقل ستعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو، بينما تُجرى التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي خلال الفترة نفسها.

واختتمت بالإشارة إلى عدم عقد أي امتحانات خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو 2026، بما يضمن تنظيم الجدول وتفادي التداخل بين الفترات الامتحانية المختلفة.

