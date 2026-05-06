أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، تعليق عملية مشروع الحرية.

قال ترامب في تديونة على منصة "تروث سوشيال": "بناء على طلب باكستان ودول أخرى، والنجاح العسكري الباهر الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران، بالإضافة إلى التقدم الكبير المحرز نحو التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران، فقد اتفقنا على أنه في حين سيظل الحصار ساريا ونافذا بالكامل، سيتم تعليق مشروع الحرية حركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة لمعرفة إمكانية إبرام الاتفاق وتوقيعه".

وأشار إلى أن الحصار سيظل مفروضا بكامل قوته وتأثيره، قائلا: "حققنا نجاحا عسكريا باهرا خلال الحملة ضد إيران".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن عملية "الغضب الملحمي" التي انطلقت في فبراير ضد إيران انتهت، مشيرا إلى أن الأولوية الأمريكية الآن تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز.

قال روبيو خلال تصريحات صحفية في البيت الأبيض: "لقد انتهت العملية، وكما أبلغ الرئيس دونالد ترامب الكونجرس، فقد فرغنا من تلك المرحلة منها وحققنا أهداف تلك العملية".

وتابع: "نحن ننتقل الآن إلى مشروع الحرية"، في إشارة إلى مبادرة ترامب لتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وأوضح: "هذا هو ما نحن بصدده الآن، أما ما قد تؤدي إليه هذه الخطوات في المستقبل، فهو أمر لا يزال في دائرة التكهنات".