بعد الزيادة الجديدة.. ننشر أسعار كروت شحن المحمول

كتب : محمد سامي , محمد عمارة

01:11 ص 06/05/2026

شركات الاتصالات

أرسلت شركة أمان للمدفوعات رسالة إلى مندوبيها في المحافظات، تنبيها جاء نصه: نحيطكم علما بأنه سيتم تطبيق زيادة على أسعار كروت الشحن وأسعار باقات الأرضي وضريبة شحن الرصيد، بداية من مساء يوم الأربعاء 6 مايو بعد الساعة 12 منتصف الليل.
وأرسلت الشركة تعميما بالأسعار الجديدة، وبلغت نسبة الزيادة على جميع كروت الفكة، 15 %.

وجاءت أسعار كروت الشحن وفق الزيادة الجديدة كما يلي:

كارت 26 جنيها أصبح بـ30 جنيها
كارت 16.5 جنيه أصبح بـ19 جنيها
كارت 19.5 جنيه أصبح 22.5 جنيه
كارت 13 جنيها أصبح بـ15 جنيها
كارت الشحن بقيمة 100 جنيه أصبح بـ115 جنيها، برصيد 70 جنيها
كارت الشحن بقيمة 200 جنيه، أصبح 230 جنيها، وبرصيد 140 جنيها رصيد
كارت الشحن بقيمة 300 جنيه أصبح 345 جنيها، برصيد 210 جنيهات

وتضمن المنشور، إقرار زيادة 15 % على أسعار فواتير المحمول لجميع الأنظمة.
وفي السادس من ديسمبر 2024، أعلنت شركات المحمول الأربع في مصر "فودافون - اورنج - وي - إي آند"، عن زيادة أسعار كروت الفكة "الفئات الصغيرة مسبقة الدفع".
ويستخدم عملاء باقات مسبقة الدفع، كروت الفكة لشراء صلاحية أو وحدات إضافية يتم استخدامها في المكالمات أو تصفحة الإنترنت.

