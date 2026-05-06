كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق حزمة من الإجراءات المشددة لمواجهة ظاهرة الغش خلال امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2026.

وأكدت الوزارة حظر دخول الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات سواء للطلاب أو الملاحظين، مع تشديد إجراءات التفتيش على مداخل المدارس، وتفعيل القوانين المنظمة بحزم لضمان تحقيق الانضباط داخل اللجان.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تم إرسالها إلى مستشاري المواد الدراسية.

وأوضحت الوزارة أن أسئلة الامتحانات سيتم إعدادها في صورة ثلاثة نماذج مختلفة، مع توحيد الوزن النسبي لكل نموذج، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

