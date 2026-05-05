كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة بداية من غدًا الأربعاء حتى الأحد 10 مايو.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

ونشاط للرياح من الأربعاء إلى الأحد على أغلب الأنحاء.