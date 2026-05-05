أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يسود خلال ساعات الصباح الباكر مائل للبرودة إلى بارد، بينما يكون مائلًا للحرارة نهارًا على معظم المناطق، وحارًا على جنوب الصعيد، على أن يعود مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تسجل درجات الحرارة اليوم نحو 24 درجة للعظمى و14 للصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و21 للعظمى و13 للصغرى بالسواحل الشمالية، و25 للعظمى و13 للصغرى بشمال الصعيد، بينما تصل إلى 31 للعظمى و17 للصغرى بجنوب الصعيد.

وأشارت "الأرصاد" إلى تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح من 4 حتى 8 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتوقعت فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع احتمالية ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى.

وأضافت "الهيئة" أن نشاط الرياح مستمر على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت هيئة الأرصاد" من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، نتيجة نشاط الرياح الذي قد يصل إلى 50 كم/س على بعض المناطق.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة في فترات الشبورة الصباحية وعلى الطرق السريعة، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول تحسبًا لأي تغيرات في حالة الطقس.

